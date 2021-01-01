#OlympicBattleUA: Ірина Коляденко vs Юрій Кляцкін

Раді повідомити про старт другого сезону #OlympicBattleUA - проєкту Національного олімпійського комітету України. На вас чекає серія програм, у яких зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічатимуться на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти і наскільки творчі наші атлети. У першому випуску чемпіонка Європи та срібна призерка чемпіонату світу з жіночої боротьби Ірина Коляденко запропонує актору й режисеру імпровізації Юрію Кляцкіну спробувати свої сили у цьому виді спорту. Юрій приймає цей виклик й розкриє акторський потенціал Іри. #спорт #боротьба #олімпізм #IraKoliadenko #YuriyKlyatskin #ligasmeha #improvisationschool #improvteamsua Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA