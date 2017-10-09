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Newslarr Videolarr #OlympicBattleUA: Ірина Ромолданова vs Аніта Луценко
#OlympicBattleUA: Ірина Ромолданова vs Аніта Луценко
added 29 October Share
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У 24-му випуску #OlympicBattleUA у зал до віцечемпіонки світу і чемпіонки Європи з тхеквондо Ірини Ромолданової завітає Аніта Луценко. Найпопурлярніший тренер зі схуднення опанувала бойове мистецтво. Її наставниця була вражена здібностями Аніти, котра натомість їй запропонувала іншу східну техніку. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #олімпізм #тхеквондо #аніталуценко #ромолданова #wowbody #fusanita #wowbodystrong Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA Офіційний канал Аніти Луценко: https://www.youtube.com/channel/UCFs0QsGmvaTYYIPXjNF4DUw/featured

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