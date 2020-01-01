#OlympicBattleUA: Іван Довгодько vs Катерина Кельбус

У 35-му випуску #OlympicBattleUA зустрінуться чемпіон світу та Європи з академічного веслування Іван Довгодько і телеведуча 5 каналу Катерина Кельбус. Катерина спробує себе у ролі веслувальниці, а титулований спортсмен дізнається, як це бути телеведучим. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #академічневеслування #івандовгодько #олімпізм #кельбус #телеведуча #5канал Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA