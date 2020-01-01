#OlympicBattleUA: Іван Маловичко vs Микита Ломакін

У 28-му випуску #OlympicBattleUA у доволі спокійну й не квапливу атмосферу гольфіста Івана Маловичко увірвався як ураган Микита Ломакін. Музикант навіть наважився на невеличке парі з Іваном, у якому виграв весь гольф-клуб. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #олімпізм #гольф #маловичко #NikitaLomakin #українськамузика Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic... https://twitter.com/OlympicUA Офіційний канал Nikita Lomakin: https://www.youtube.com/channel/UCymDGImjGEQB1WUePOiQEQA/featured