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Newslarr Videolarr #OlympicBattleUA: Кирило Жовнір vs Дмитро Тодорюк
#OlympicBattleUA: Кирило Жовнір vs Дмитро Тодорюк
added 25 October Share
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У 19-му випуску #OlympicBattleUA провідний український хокеїст Кирило Жовнір прийматиме виклик від соліста гурту «Авіатор» Дмитра Тодорюка. Дмитро спробує свої сили на льодовій арені та виявить не абиякий співочий талант у Кирила. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #хокей #жовнір #дмитротодорюк #aviatorUA #укрпісня #гурт https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA Офіційний канал групи "Авіатор": https://www.youtube.com/user/AviatorOfficial/featured

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