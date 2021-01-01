#OlympicBattleUA: Людмила Лузан vs В'ячеслав Соломка

У 24-му випуску #OlympicBattleUA зустрінуться чемпіонка Європи, срібна медалістка Юнацьких Олімпійських ігор з веслування на каное Людмила Лузан та телеведучий В'ячеслав Соломка. Вони спробують розібратися, що таке веслуванні і як його можна поєднати з тік-током. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #каное #олімпізм # v_solomka #тв Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA