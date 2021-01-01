#OlympicBattleUA: Маргарита Песоцька vs Анна Тесленко

Щойно багаторазова медалістка чемпіонату Європи з настільного тенісу Маргарита Песоцька повернулась зі змагань, ми одразу запросили її в наш #OlympicBattleUA. Що для неї підготувала телеведуча Анна Тесленко, дивіться у 41-му випуску. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #настільнийтеніс #олімпізм #ICTV #телебачення #AhavaTeslenko Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA