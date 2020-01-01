#OlympicBattleUA: Марина Кийко vs Анна Добриднєва

У 22-му випуску #OlympicBattleUA чарівна Анна Добриднєва завітала до батутистки Марини Кийко. Батут - справа не з легких, але від першого заняття можно зловити справжній кайф, що відома виконавиця і зробила. Не відходячи від каси, так би мовити, дівчата записали Тік-Ток зі стрибками на батуті на нову пісню Ані! #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #олімпізм #батут #гімнастика #маринакийко #аннадобриднєва ##аннадобрыднева Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA Офіційний канал Анни Добриднєвої: https://www.youtube.com/channel/UCx6nAjV6COxV5sLNVrGKRiQ