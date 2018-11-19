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Newslarr Videolarr #OlympicBattleUA: Марія Бова vs Кіра Мазур
#OlympicBattleUA: Марія Бова vs Кіра Мазур
added 11 November Share
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У 38-му випуску #OlympicBattleUA зустрінуться чемпіонка світу та віцечемпіонка Європи з боксу Марія Бова та співачка Кіра Мазур. «Жіночий бокс - це круто і видовищно», - подумала Кіра і прийшла на тренування до Марії. Закінчилося все контентом не для слабких духом - співами Бови. ]#OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #олімпізм #бокс #бова #кірамазур #музика #укрпісня Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic... https://twitter.com/OlympicUA Офіційний канал Кіри Мазур: https://www.youtube.com/c/KiRAMaZURoffic/featured

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