#OlympicBattleUA: Марія Кічасова-Скорик vs Катерина Малицька

У 31-му випуску #OlympicBattleUA – бронзова призерка чемпіонату світу з веслування на байдарках Марія Кічасова-Скорик розповість про свою лодку й покаже як правильно веслувати співачці Катерині Малицькій. Катя ж відкриє кілька своїх вокальних секретів. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #веслування #байдарка #олімпізм #катеринамалицька #1plus1 #зйомки #тв #українськапісня Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA