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Newslarr Videolarr #OlympicBattleUA: Михайло Голод vs Денис Корабльов
#OlympicBattleUA: Михайло Голод vs Денис Корабльов
added 25 June Share
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У 32-му випуску #OlympicBattleUA гольфісти проти коміків. Чи зможе Денис Корабльов підкорити цей вид спорту, а Михайло Голод - серця публіки своїми жартами? Дивіться і дізнаєтеся. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #гольф #олімпізм #стендап #корабльов Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA

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