#OlympicBattleUA: Микола Буценко vs Павло Коробчук

У чотирнадцятому випуску #OlympicBattleUA віцечемпіон Європейських ігор з боксу Микола Буценко прийматиме виклик від письменника і поета Павла Коробчука. Микола покаже кілька боксерських ударів, а Павло натомість запропонує доволі нелегке для титулованого спортсмена завдання – декламувати вірші й спробувати написати власний. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #бокс #спорт #олімпізм #буценко #коробчук##### Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA