У 43-му випуску #OlympicBattleUA на ринг виходять: у червоному кутку – призер чемпіонатів світу та Європи з боксу Микола Буценко, у синьому – співачка, народна артистка України Тетяна Недєльська. Хто вийде переможцем, а хто переможеним після цього бою, дивіться і дізнаєтесь. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #бокс #олімпізм #танянедельская #українськапісня #музика Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA
#OlympicBattleUA: Микола Буценко vs Тетяна Недєльська
added 05 July Share
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