#OlympicBattleUA: Мирослав Шуляк vs Вова Кравчук

Обожнюємо наші батли за те, як артисти долучаються до спорту, а атлети до мистецтва. Хочете побачити що вийшло у регбіста Мирослава Шуляка й актора Володимира Кравчука? Дивіться 34-й випуск #OlympicBattleUA. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #регбі #олімпізм #dobruyshtorm #вовакравчук Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA