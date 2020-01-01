News
Newslarr Videolarr #OlympicBattleUA: Наталія Ляпіна vs GOVOR
#OlympicBattleUA: Наталія Ляпіна vs GOVOR
added 11 November Share
views

У 37-му випуску #OlympicBattleUA зустрінуться бронзова медалістка Олімпійських ігор в Афінах-2004 з гандболу Наталія Ляпіна та музикант GOVOR (Дмитро Говоренко). Наталія проведе для зіркового гостя екскурс у свій улюблений вид спорту ще й у тому залі, де вона сама колись займалась (БВФУК). Дмитро запропонує зачитати його новий трек разом. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #олімпізм #гандбол #музика #укрпісня #GOVOR Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA Офіційний канал GOVOR: https://www.youtube.com/c/GOVORofficial/featured

Similar video
#OlympicBattleUA: Сніжана Холодкова vs Євген Тріплов  
#OlympicBattleUA: Сніжана Холодкова vs Євген Тріплов
added 05 November
#OlympicBattleUA: Анжеліка Терлюга vs Наталія Радковська  
#OlympicBattleUA: Анжеліка Терлюга vs Наталія Радковська
added 17 October
#OlympicBattleUA: Марина Кийко vs Анна Добриднєва  
#OlympicBattleUA: Марина Кийко vs Анна Добриднєва
added 27 October
#OlympicBattleUA: Олександр Горшковозов vs Діана Глостер  
#OlympicBattleUA: Олександр Горшковозов vs Діана Глостер
added 22 October
#OlympicBattleUA: Аліна Бережна vs LILU  
#OlympicBattleUA: Аліна Бережна vs LILU
added 08 November
#OlympicBattleUA: Роман Гонтюк vs Катерина Бужинська  
#OlympicBattleUA: Роман Гонтюк vs Катерина Бужинська
added 07 October
NOC of Ukraine
News
Olympic competition
Токіо-2021 252
Пекін-2022 0448
© 2020. All rights reserved. Use material
this site only with reference.
ForForceMade in