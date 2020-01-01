#OlympicBattleUA: Наталія Ляпіна vs GOVOR

У 37-му випуску #OlympicBattleUA зустрінуться бронзова медалістка Олімпійських ігор в Афінах-2004 з гандболу Наталія Ляпіна та музикант GOVOR (Дмитро Говоренко). Наталія проведе для зіркового гостя екскурс у свій улюблений вид спорту ще й у тому залі, де вона сама колись займалась (БВФУК). Дмитро запропонує зачитати його новий трек разом. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #олімпізм #гандбол #музика #укрпісня #GOVOR Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA Офіційний канал GOVOR: https://www.youtube.com/c/GOVORofficial/featured