News
Newslarr Videolarr #OlympicBattleUA: Наталія Мазур vs В’ячеслав Матюхін
#OlympicBattleUA: Наталія Мазур vs В’ячеслав Матюхін
added 30 June Share
views

36-й випуск #OlympicBattleUA доведе, що у нашій збірній з регбі є здібні харизматичні дівчата. Тому зустріч Наталки Мазур з ведучим В’ячеславом Матюхіним здалася буденною розминкою перед черговим матчем, а от як було Славі? #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #регбі #олімпізм #тв #матюхін Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA

Similar video
#OlympicBattleUA: Андрій Кожемякін vs Валерія Товстоліс  
#OlympicBattleUA: Андрій Кожемякін vs Валерія Товстоліс
added 25 June
#OlympicBattleUA: Діана Варінська vs KOLA  
#OlympicBattleUA: Діана Варінська vs KOLA
added 30 June
#OlympicBattleUA: Олександр Шепілов vs JERRY HEIL  
#OlympicBattleUA: Олександр Шепілов vs JERRY HEIL
added 17 November 2020
#OlympicBattleUA: Ігор Хмара vs Володимир Остапчук  
#OlympicBattleUA: Ігор Хмара vs Володимир Остапчук
added 28 May
#OlympicBattleUA: Денис Вороновський vs Діана Мироненко  
#OlympicBattleUA: Денис Вороновський vs Діана Мироненко
added 15 June
#OlympicBattleUA: Станіслав Ковальов vs Сергій Ліпко  
#OlympicBattleUA: Станіслав Ковальов vs Сергій Ліпко
added 24 May
NOC of Ukraine
News
Olympic competition
Токіо-2021 023
Пекін-2022 0219
© 2021. All rights reserved. Use material
this site only with reference.
ForForceMade in