#OlympicBattleUA: Наталія Мазур vs В’ячеслав Матюхін

36-й випуск #OlympicBattleUA доведе, що у нашій збірній з регбі є здібні харизматичні дівчата. Тому зустріч Наталки Мазур з ведучим В’ячеславом Матюхіним здалася буденною розминкою перед черговим матчем, а от як було Славі? #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #регбі #олімпізм #тв #матюхін Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA