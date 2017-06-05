#OlympicBattleUA: Наталія Скакун vs Дмитро Сліпаченко

У 17-му випуску #OlympicBattleUA ви переконаєтеся, що важка атлетика справа не з легких, особливо, коли змагаєшся з олімпійською чемпіонкою Наталією Скакун. Однак, комік Дмитро Сліпаченко витримав цей батл й зі своєї сторони підготував для Наталії кілька гумористичних завдань. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #важкаатлетика #олімпізм #dima_slipachenko #ЛігаСміху Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA