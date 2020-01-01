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Newslarr Videolarr #OlympicBattleUA: Оксана Гутцайт vs Віктор Петренко
#OlympicBattleUA: Оксана Гутцайт vs Віктор Петренко
added 05 November Share
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У 32-му випуску #OlympicBattleUA перша спортивна леді країни Оксана Гутцайт разом з олімпійським чемпіоном з фігурного катання Віктором Петренко вийдуть на лід та навіть покажуть нам свою довільну програму. Оксана також допоможе Віктору спробувати себе у ролі ведучого новин. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #олімпізм #фігурнекатання #художнягімнастика #оксанагутцайт #вікторпетренко #телеведуча Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA

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