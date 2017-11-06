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#OlympicBattleUA: Оксана Лівач vs Іраклі Макацарія
added 08 November Share
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У 34-му випуску #OlympicBattleUA зустрінуться чемпіонка Європи, віцечемпіонка Європейських ігор, бронзова медалістка чемпіонату світу з боротьби Оксана Лівач і телезірка Іраклі Макацарія. Коли Іраклі зайшов до зали, жіноче тренування одразу закінчилось, адже складно було не дивитися на головного холостяка країни. Оксана Лівач запропонувала гостю відпрацювати борцівські прийоми, а він, як учасник шоу «Танці з зірками», запросив спортсменку станцювати запальну самбу. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #боротьба #олімпізм #оксаналівач #іраклімакацарія #шоухолостяк #танціззірками #maqatsa Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA

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