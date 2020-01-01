#OlympicBattleUA: Оксана Нікоряк vs Олександр Прохоров

#OlympicBattleUA: Оксана Нікоряк vs Олександр Прохоров У 46-му випуску #OlympicBattleUA зустрінуться гравець національної збірної України з регбі Оксана Нікоряк і Олександр Прохоров. Оксана розкаже що таке регбі. Натомість учасник проєкту «Танці з зірками» за лічені хвилини зробить хореографічне божевілля разом зі спортсменкою. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #регбі #олімпізм #танціззірками #хореограф #АлександрПрохоров #prohor Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA