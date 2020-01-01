News
Newslarr Videolarr #OlympicBattleUA: Оксана Нікоряк vs Олександр Прохоров
#OlympicBattleUA: Оксана Нікоряк vs Олександр Прохоров
added 17 November Share
views

#OlympicBattleUA: Оксана Нікоряк vs Олександр Прохоров У 46-му випуску #OlympicBattleUA зустрінуться гравець національної збірної України з регбі Оксана Нікоряк і Олександр Прохоров. Оксана розкаже що таке регбі. Натомість учасник проєкту «Танці з зірками» за лічені хвилини зробить хореографічне божевілля разом зі спортсменкою. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #регбі #олімпізм #танціззірками #хореограф #АлександрПрохоров #prohor Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA

Similar video
#OlympicBattleUA: Кирило Жовнір vs Дмитро Тодорюк  
#OlympicBattleUA: Кирило Жовнір vs Дмитро Тодорюк
added 25 October
#OlympicBattleUA: Володимир Грибук vs Маша Виноградова  
#OlympicBattleUA: Володимир Грибук vs Маша Виноградова
added 14 November
#OlympicBattleUA: Анастасія Бризгіна vs Вероніка Коваленко  
#OlympicBattleUA: Анастасія Бризгіна vs Вероніка Коваленко
added 13 October
#OlympicBattleUA: Аніта Серьогіна vs Кирило Гурський  
#OlympicBattleUA: Аніта Серьогіна vs Кирило Гурський
added 21 October
#OlympicBattleUA: Олександр Горшковозов vs Діана Глостер  
#OlympicBattleUA: Олександр Горшковозов vs Діана Глостер
added 19 October
#OlympicBattleUA: Іван Довгодько vs Катерина Кельбус  
#OlympicBattleUA: Іван Довгодько vs Катерина Кельбус
added 08 November
NOC of Ukraine
News
Olympic competition
Токіо-2021 247
Пекін-2022 0443
© 2020. All rights reserved. Use material
this site only with reference.
ForForceMade in