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Newslarr Videolarr #OlympicBattleUA: Олег Колодій vs Яніна Андреєва
#OlympicBattleUA: Олег Колодій vs Яніна Андреєва
added 21 October Share
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У 16-му випуску #OlympicBattleUA чемпіон Європи та призер чемпіонату світу зі стрибків у воду Олег Колодій зустрінеться з Яніною Андреєвою. Головна акторка серіалу "Школа" тепер сама буде складати іспит з фізичної підготовки. Нелегкі випробування для неї підготував титулований спортсмен. Яна, подолавши усі свої страхи дасть Олегу майстер-клас з акторської майстерності. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #стрибкиуводу #олімпізм #школа #акторка #yanasilence #янінаандреєва #янинаандреева #телеведуча #акториукраїни Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA Офіційний канал Яніни Андреєвої https://www.youtube.com/channel/UCBV8UWzMfC0hPDtYwhqiT9Q

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