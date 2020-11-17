#OlympicBattleUA: Олег Плахотнюк vs Юліана Купцова

У 19-му випуску #OlympicBattleUA харизматичний віцепрезидент Федерації регбі України Олег Плахотнюк покаже Юліані Купцовій, що таке справжнє регбі. Натомість, співачка підготувала й для Олега доволі веселий тік-ток. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #регбі #олімпізм # kuptsovaofficial #kuptsovamusic Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA