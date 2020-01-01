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Newslarr Videolarr #OlympicBattleUA: Олег Верняєв vs Misha Romanova
#OlympicBattleUA: Олег Верняєв vs Misha Romanova
added 11 November Share
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У 40-му випуску #OlympicBattleUA зустрінуться олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв і співачка Міша Романова. Ексучасниця гурту «ВІА Гра» спочатку познайомиться з гімнастичними приладами, а потім запропонує титулованому спортсмену потанцювати. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #олімпізм #гімнастика #ОлегВерняєв #MishaRomanova #BeregaMusic Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic... https://twitter.com/OlympicUA

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