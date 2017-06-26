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Newslarr Videolarr #OlympicBattleUA: Олександр Горшковозов vs Діана Глостер
#OlympicBattleUA: Олександр Горшковозов vs Діана Глостер
added 19 October Share
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У тринадцятому випуску #OlympicBattleUA у басейн до чемпіона Європи та призера чемпіонату світу зі стрибків у воду Олександра Горшковозова завітає актриса Діана Глостер. Титулований спортсмен покаже гості базові вправи зі свого виду спорту, а та дасть йому урок співу. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спів #музика #спорт #стрибкиуводу #UkrainianDivingFederation #Gorshkovozov #DianaGloster Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA Офіційний канал Діани Глостер: https://www.youtube.com/user/Justdlady

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