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Newslarr Videolarr #OlympicBattleUA: Олександр Хоцянівський vs Дмитро Лазуткін
#OlympicBattleUA: Олександр Хоцянівський vs Дмитро Лазуткін
added 15 October Share
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У дев’ятому випуску #OlympicBattleUA призеру чемпіонатів світу, Європи і Європейських ігор з вільної боротьби Олександру Хоцянівському кине виклик український поет, журналіст, спортивний коментатор Дмитро Лазуткін. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #боротьба #поезія #олімпізм #Xsport Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA Офіційний канал Дмитра Лазуткіна: https://www.youtube.com/channel/UC6wqyYuvEm8X2cs-fZ5nvpA/featured

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