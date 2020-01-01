#OlympicBattleUA: Олександр Шепілов vs JERRY HEIL

У 48-му випуску #OlympicBattleUA зустрінуться гравець національної збірної України з регбі Олександр Шепілов та JERRY HEIL. Тендітна Джері Хейл зовсім не злякалася такого виклику , а зі свого боку запропонувала спортсмену спробувати заримувати кілька рядків. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #регбі #олімпізм #JERRYHEIL #музика #укрпісня Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA Офіційний канал JERRY HEIL: https://www.youtube.com/c/JerryHeilOfficial/featured