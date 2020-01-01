#OlympicBattleUA: Олександра Сухойван vs Андрій Шатирко

У 23-му випуску #OlympicBattleUA ми з провідною гольфісткою України Олександрою Сухойван та блогером Андрієм Шатирко гуляли ідеально стриженими, яскраво-зеленими гольф-полями й говорили про високе й філософське. Андрій Шатирко, як справжній SMM-спеціаліст, не міг оминути соцмереж Саші, дав їй кілька практичних порад й показав їй шалений світ Tik Tok. Цей випуск був найрозважнішим, найспокійнішим і несамовито симпатичним. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #cпорт #гольф #олімпізм #andrew_shatyrko #шатирко Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA Офіційний канал Андрія Шатирко: https://www.youtube.com/c/AndrewShatyrko/featured