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Newslarr Videolarr #OlympicBattleUA: Олена Кравацька vs Андрій Немодрук
#OlympicBattleUA: Олена Кравацька vs Андрій Немодрук
added 23 October Share
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У 17-му випуску #OlympicBattleUA у сонячній Одесі віцечемпіонка Олімпійських ігор з фехтування на шаблях Олена Кравацька зустрінеться з пародистом і блогером Андрієм Немодруком. Титулована спортсменка дасть майстер-клас і покаже свої коронні випади, а от володар Youtube-каналу у 4 мільйони підписників Андрій Немодрук розкаже їй, що таке пародія і разом вони розіграють прикольну мініатюру. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #фехтування #шабля #олімпізм #блогер #NDproduct #andrewnemodruk #HelenKravatska Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA Офіційний канал Андрія Немодрука: https://www.youtube.com/c/NDProduction/featured

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