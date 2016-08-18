У 42-му випуску #OlympicBattleUA зустрінуться бронзова призерка Юнацьких Олімпійських ігор борчиня Олена Кремзер та організатор багатьох конкурсів краси для дорослих та дітей Наталія Ковальова. Спортсменка провела для гості майстер-клас з боротьби. А та натомість допомогла їй стати міс грацією. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #олімпізм #боротьба #кремзер #NatalyaKovalyova #littlemissmisterworld #world_fashion_kids_festival #minimiss_ukraine #queenofukraine #mrsukraineworld Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA
#OlympicBattleUA: Олена Кремзер vs Наталія Ковальова
added 14 November Share
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