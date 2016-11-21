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Newslarr Videolarr #OlympicBattleUA: Олена Кривицька vs Катя Гройc
#OlympicBattleUA: Олена Кривицька vs Катя Гройc
added 07 October Share
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Раді повідомити про старт нового проєкту Національного олімпійського комітету України #OlympicBattleUA. На вас чекає серія програм, у яких зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічатимуться на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти і наскільки творчі атлети. У другому випуску у фехтувальну залу до триразової бронзової медалістки чемпіонатів світу шпажистки Олени Кривицької завітає співачка Катя Гройс. Титулована спортсменка навчить гостю користуватися зброєю мушкетерів. Своєю чергою Катя дасть Олені урок вокальної техніки дихання. #спорт #олімпізм #музика #фехтування #шпага #KatyaGroys #вокал Офіційний канал Каті Гройс: https://www.youtube.com/channel/UCV6cND9sQ5VA5TCfkQ7DI5A

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