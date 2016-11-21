Раді повідомити про старт нового проєкту Національного олімпійського комітету України #OlympicBattleUA. На вас чекає серія програм, у яких зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічатимуться на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти і наскільки творчі атлети. У другому випуску у фехтувальну залу до триразової бронзової медалістки чемпіонатів світу шпажистки Олени Кривицької завітає співачка Катя Гройс. Титулована спортсменка навчить гостю користуватися зброєю мушкетерів. Своєю чергою Катя дасть Олені урок вокальної техніки дихання. #спорт #олімпізм #музика #фехтування #шпага #KatyaGroys #вокал Офіційний канал Каті Гройс: https://www.youtube.com/channel/UCV6cND9sQ5VA5TCfkQ7DI5A
#OlympicBattleUA: Олена Кривицька vs Катя Гройc
added 07 October Share
views
Similar video
added 21 November 2016
added 10 November 2019
added 09 October
added 30 October 2017
added 02 November 2015
added 21 December 2016