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#OlympicBattleUA: Олена Підгрушна vs Міла Кузнєцова
added 31 October Share
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У 26-му випуску #OlympicBattleUA олімпійська чемпіонка з біатлону Олена Підгрушна вступила у батл з моделлю плюс-сайз Мілою Кузнєцовою. Все відбувалось у тирі, дівчата відпрацьовували стрільбу з гвинтівки стоячи та лежачи. А потім вчилися граційно ходити. Подивимось, як тепер, після такого майстер-класу, наша титулована спортсменка буде йти до п`єдесталу. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #cпорт #олімпізм #біатлон #підгрушна #modelxl #plussizemodel #bodypositive #zvezdagramma #MILAKUZNETSOVA Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA

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