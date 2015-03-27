У 26-му випуску #OlympicBattleUA олімпійська чемпіонка з біатлону Олена Підгрушна вступила у батл з моделлю плюс-сайз Мілою Кузнєцовою. Все відбувалось у тирі, дівчата відпрацьовували стрільбу з гвинтівки стоячи та лежачи. А потім вчилися граційно ходити. Подивимось, як тепер, після такого майстер-класу, наша титулована спортсменка буде йти до п`єдесталу. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #cпорт #олімпізм #біатлон #підгрушна #modelxl #plussizemodel #bodypositive #zvezdagramma #MILAKUZNETSOVA Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA
#OlympicBattleUA: Олена Підгрушна vs Міла Кузнєцова
added 31 October Share
views
Similar video
added 13 October
added 27 March 2015
added 27 October
added 09 October
added 17 October
added 23 October