News
Newslarr Videolarr #OlympicBattleUA: Олена Садовнича vs Тетяна Гончарова
#OlympicBattleUA: Олена Садовнича vs Тетяна Гончарова
added 25 October Share
views

У 20-му випуску #OlympicBattleUA зустрінуться дві амазонки. Дворазова медалістка Олімпійських ігор (1996, 2000) зі стрільби з лука Олена Садовнича проведе майстер-клас для Тетяни Гончарової. Телеведуча проявить хист до стрілецької справи та покаже титулованій спортсменці техніки для вимови перед ефірами. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #стрільбазлука #олімпізм #archeryUA #танягончарова #телеведуча #садовнича Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA

Similar video
#OlympicBattleUA: Георгій Зантарая vs Роман Пустирєв  
#OlympicBattleUA: Георгій Зантарая vs Роман Пустирєв
added 09 October
#OlympicBattleUA: Ольга Саладуха vs Злата Огнєвіч  
#OlympicBattleUA: Ольга Саладуха vs Злата Огнєвіч
added 15 October
#OlympicBattleUA: Анастасія Бризгіна vs Вероніка Коваленко  
#OlympicBattleUA: Анастасія Бризгіна vs Вероніка Коваленко
added 13 October
#OlympicBattleUA: Микола Буценко vs Павло Коробчук  
#OlympicBattleUA: Микола Буценко vs Павло Коробчук
added 19 October
#OlympicBattleUA: Аніта Серьогіна vs Кирило Гурський  
#OlympicBattleUA: Аніта Серьогіна vs Кирило Гурський
added 21 October
#OlympicBattleUA: Роман Гонтюк vs Катерина Бужинська  
#OlympicBattleUA: Роман Гонтюк vs Катерина Бужинська
added 07 October
NOC of Ukraine
News
Olympic competition
Токіо-2021 269
Пекін-2022 0466
© 2020. All rights reserved. Use material
this site only with reference.
ForForceMade in