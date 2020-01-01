#OlympicBattleUA: Олена Садовнича vs Тетяна Гончарова

У 20-му випуску #OlympicBattleUA зустрінуться дві амазонки. Дворазова медалістка Олімпійських ігор (1996, 2000) зі стрільби з лука Олена Садовнича проведе майстер-клас для Тетяни Гончарової. Телеведуча проявить хист до стрілецької справи та покаже титулованій спортсменці техніки для вимови перед ефірами. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #стрільбазлука #олімпізм #archeryUA #танягончарова #телеведуча #садовнича Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA