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Newslarr Videolarr #OlympicBattleUA: Ольга Голодна vs ГАГАРІН
#OlympicBattleUA: Ольга Голодна vs ГАГАРІН
added 11 November Share
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У 39-му випуску #OlympicBattleUA зустрінуться учасниця Олімпійських ігор, легкоатлетка Ольга Голодна і шоумен Артем Гагарін. Ольга дасть гостю майстер-клас зі штовхання ядра, а той натомість покаже їй як декламувати слова однієї жвавої пісні у стилі польки. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #олімпізм #легкаталетика #гагарін #гумор Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic... https://twitter.com/OlympicUA Офіційний канал Артема Гагаріна: https://www.youtube.com/channel/UCD9Wmi1ZJ52FqpreMPiT7Wg/featured

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