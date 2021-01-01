OlympicBattleUA: Ольга Саладуха vs Елла Іванюкович

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У 27-му випуску #OlympicBattleUA ми завітаємо до легкоатлетичного манежу. У бронзової призерки Олімпійських ігор у потрійному стрибку Ольги Саладухи буде черговий батл, от тільки цього разу її чекає не настільки просте завдання, як заспівати, потрібно буде провести справжній прямий ефір на телеканалі «Футбол» разом з його ведучою Еллою Іванюкович. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #легкаатлетика #athletics #trackandfield #олімпізм #elya_lyaa #ЭллаИванюкович #футбол1 #футбол2 Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA