У десятому випуску #OlympicBattleUA бронзова медалістка Олімпійських ігор, чемпіонка світу з легкої атлетики Ольга Саладуха зустрінеться із співачкою Златою Огнєвіч. Титулована спортсменка запропонує гості виконати потрійний стрибок, натомість Злата дасть їй урок вокалу. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #легкаатлетика #Саладуха #Огнєвіч #укрпісня #вокал #спів #музика Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA Офіційний канал Злати Огнєвіч: https://www.youtube.com/c/ZlataOgnevich
#OlympicBattleUA: Ольга Саладуха vs Злата Огнєвіч
added 15 October Share
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