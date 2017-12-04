У 31-му випуску #OlympicBattleUA на тренування до віцечемпіона Олімпійських ігор з сучасного п’ятиборства Павла Тимощенка завітає Самвел, який є не лише переможцем «Топмодель по-українськи», а й чемпіоном України з бойового самбо серед юнаків. Павло розкаже гостю, з яких видів складається сучасне п’ятиборство. Самвел натомість познайомить титулованого спортсмена з Tik Tok. Разом вони знімуть відео на один з найхаповіших треків. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #олімпізм #сучаснепятиборство #павлотимощенко #topmodel #самбо #samvel Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA Офіційний канал Samvel: https://www.youtube.com/c/SamvelOfficial
#OlympicBattleUA: Павло Тимощенко vs Самвел Туманян
added 05 November Share
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