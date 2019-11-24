#OlympicBattleUA: Роман Гонтюк vs Катерина Бужинська

Раді повідомити про старт нового проєкту Національного олімпійського комітету України #OlympicBattleUA. На вас чекає серія програм, у яких зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічатимуться на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти і наскільки творчі атлети. У першому випуску у гості на татамі до дворазового медаліста Олімпійських ігор з дзюдо Романа Гонтюка завітає співачка Катерина Бужинська. Титулований спортсмен розкаже, що таке дзюдо світового рівня і покаже кілька прийомів. Натомість Катерина навчить Романа співати свою найвідомішу пісню “Як у нас на Україні”. #спорт #олімпізм #дзюдо #музика #бужинська @KATERYNA BUZHYNSKA Official