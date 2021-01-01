#OlympicBattleUA: Роман Свічкар vs Інна Гелевера

30-й випуск #OlympicBattleUA пройде на фехтувальній доріжці. Актори й фехтувальники завжди були поруч у кінематографі, та чи буде так легко Інні Гелевері опанувати цей вид спорту разом із призером чемпіонатів світу шпажистом Романом Свічкарем. Хоча і на Романа чекає нелегке випробовування. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #фехтування #шпага #олімпізм #спорт #фехтування #шпага #олімпізм #actress #innagelevera #kyivlivetv Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA