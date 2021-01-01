News
Newslarr Videolarr #OlympicBattleUA: Руслан Гаркавенко vs Слава Дьомін
#OlympicBattleUA: Руслан Гаркавенко vs Слава Дьомін
added 05 July Share
views

У 42-му випуску #OlympicBattleUA головний тренер збірної України з гольфу Руслан Гаркавенко і радіо- та телеведучий Слава Дьомін зустрінуться на полі аби показати хто з них крутіший. Двоє досвідчених майстрів своєї справи зададуть одне одному не на жарт. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #гольф #олімпізм #slavademin_official #ruslangolf Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA

Similar video
#OlympicBattleUA: Микола Буценко vs Тетяна Недєльська  
#OlympicBattleUA: Микола Буценко vs Тетяна Недєльська
added 05 July
#OlympicBattleUA: Яків Хаммо vs Віка Мірова  
#OlympicBattleUA: Яків Хаммо vs Віка Мірова
added 24 May
#OlympicBattleUA: Денис Вороновський vs Діана Мироненко  
#OlympicBattleUA: Денис Вороновський vs Діана Мироненко
added 15 June
#OlympicBattleUA: Діана Варінська vs KOLA  
#OlympicBattleUA: Діана Варінська vs KOLA
added 30 June
#OlympicBattleUA: Андрій Кожемякін vs Валерія Товстоліс  
#OlympicBattleUA: Андрій Кожемякін vs Валерія Товстоліс
added 25 June
#OlympicBattleUA: Тетяна Коб vs Марія Смірнова  
#OlympicBattleUA: Тетяна Коб vs Марія Смірнова
added 26 May
NOC of Ukraine
News
Olympic competition
Токіо-2021 018
Пекін-2022 0214
© 2021. All rights reserved. Use material
this site only with reference.
ForForceMade in