#OlympicBattleUA: Руслан Гаркавенко vs Слава Дьомін

У 42-му випуску #OlympicBattleUA головний тренер збірної України з гольфу Руслан Гаркавенко і радіо- та телеведучий Слава Дьомін зустрінуться на полі аби показати хто з них крутіший. Двоє досвідчених майстрів своєї справи зададуть одне одному не на жарт. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #гольф #олімпізм #slavademin_official #ruslangolf Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA