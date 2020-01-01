#OlympicBattleUA: Софія Лискун vs Julik

У 27-му випуску #OlympicBattleUA у басейн до дворазової медалістки ІІІ Літніх Юнацьких Олімпійських ігор-2018, дворазової чемпіонки Європи зі стрибків у воду Софії Лискун завітав музикант та співак Назарій Гук (псевдонім Юлік). Софія допомогла гостю подолати страх води. А той натомість дав титулованій спортсменці кілька цінних порад як поводитися перед камерою й навчив спеціальним технікам для кращої дикції. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #олімпізм #стрибкиуводу #софіялискун #julik #JULIKstudio #українськамузика Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA Офіційний канал Julik: http://www.youtube.com/c/JulikOfficial