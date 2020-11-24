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Newslarr Videolarr #OlympicBattleUA: Станістав Горуна vs Оля Діброва
#OlympicBattleUA: Станістав Горуна vs Оля Діброва
added 10 July Share
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У 46-му випуску #OlympicBattleUA улюбленець вболівальників капітан національної збірної з карате Станістав Горуна проведе майстер клас українській стильній саундпродюсерці Олі Діброві. Натомість, Lady in LED запросила нас у свою студію, де вони з Горуною запишуть неймовірний фіт! #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #карате #олімпізм #readyinled #horuna #OlyaDibrova #музика Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA Офіційний канал Олі Дібрової : https://www.youtube.com/channel/UC5SHAy22yeSFbCwn0KCemgg

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