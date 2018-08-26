У 22-му випуску #OlympicBattleUA чемпіонка ІІ Європейських ігор з легкої атлетики Тетяна Мельник продемонструє легкоатлетичний майстер-клас стендап-коміку Максиму Вишинському. Та чи зможе Таня після цього розсмішити глядачів? Які ваші прогнози? #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #легкаатлетика #олімпізм #mvstandup #вышинский #trackandfield #athletics Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA
#OlympicBattleUA: Тетяна Мельник vs Максим Вишинський
added 15 June Share
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