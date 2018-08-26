News
Newslarr Videolarr #OlympicBattleUA: Тетяна Мельник vs Максим Вишинський
#OlympicBattleUA: Тетяна Мельник vs Максим Вишинський
added 15 June Share
views

У 22-му випуску #OlympicBattleUA чемпіонка ІІ Європейських ігор з легкої атлетики Тетяна Мельник продемонструє легкоатлетичний майстер-клас стендап-коміку Максиму Вишинському. Та чи зможе Таня після цього розсмішити глядачів? Які ваші прогнози? #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #легкаатлетика #олімпізм #mvstandup #вышинский #trackandfield #athletics Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA

Similar video
#OlympicBattleUA: Яна Качур vs Олег Собко  
#OlympicBattleUA: Яна Качур vs Олег Собко
added 15 June
#OlympicBattleUA: Людмила Лузан vs В'ячеслав Соломка  
#OlympicBattleUA: Людмила Лузан vs В'ячеслав Соломка
added 15 June
 
"Olympic Stores" with Olena Govorova 25.08.2018
added 26 August 2018
#OlympicBattleUA: Анастасія Бризгіна vs Вероніка Коваленко  
#OlympicBattleUA: Анастасія Бризгіна vs Вероніка Коваленко
added 13 October 2020
#OlympicBattleUA: Влад Гераскевич vs Діма Лібра  
#OlympicBattleUA: Влад Гераскевич vs Діма Лібра
added 15 June
 
"Olympic Stories"! 13.11.2016
added 16 November 2016
NOC of Ukraine
News
Olympic competition
Токіо-2021 038
Пекін-2022 0234
© 2021. All rights reserved. Use material
this site only with reference.
ForForceMade in