#OlympicBattleUA: Тетяна Мельник vs Максим Вишинський

У 22-му випуску #OlympicBattleUA чемпіонка ІІ Європейських ігор з легкої атлетики Тетяна Мельник продемонструє легкоатлетичний майстер-клас стендап-коміку Максиму Вишинському. Та чи зможе Таня після цього розсмішити глядачів? Які ваші прогнози? #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #легкаатлетика #олімпізм #mvstandup #вышинский #trackandfield #athletics Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA