#OlympicBattleUA: Тетяна Тетеревятникова vs Сергій Костецький

У 20-му випуску #OlympicBattleUA зустрінуться чемпіонка Європи з тхеквондо Тетяна Тетеревятникова та хореограф Сергій Костецький. У минулому сезоні йому випав батл із баскетболу, та чи він зможе опанувати мистецтво тхеквондо? А як щодо танцювальних даних Тетяни Тетеревятникової? #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #тхекондо #олімпізм #sergdance #танці #СергійКостецький Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA