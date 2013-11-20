Дивіться 44-й випуск #OlympicBattleUA. Чим займаються біатлоністи влітку? Правильно, беруть участь у наших олімпійських батлах. Так, олімпійська чемпіонка Валентина Семеренко зустрілася з акторкою «Мамахохотала» Іриною Хоменко. Що з цього вийшло, побачите! #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #біатлон #олімпізм #Мамахохотала #ірахоменко #ведуча Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA
#OlympicBattleUA: Валентина Семеренко vs Ірина Хоменко
added 05 July Share
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