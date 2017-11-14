#OlympicBattleUA: Валерій Андрійцев vs Антон Ткаченко

У 43-му випуску #OlympicBattleUA зустрінуться віцечемпіон Олімпійських ігор з вільної боротьби, член комісії атлетів НОК України Валерій Андрійцев та провідний фотограф Антон Ткаченко. Валерій показав гостю, що таке справжня боротьба. Антон же не розгубився, взяв із собою камеру та навчив титулованого спортсмена бачити не тільки жагу до перемоги, але і все прекрасне навколо через лінзу фотоапарату. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #олімпізм #боротьба #валерійандрійцев #антонткаченко #фотограф Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA Офіційний канал Антона Ткаченка: https://www.youtube.com/c/kaddr/featured