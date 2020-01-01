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#OlympicBattleUA: Віктор Рубан vs Marietta
added 23 October Share
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У 18-му випуску #OlympicBattleUA олімпійський чемпіон зі стрільби з лука Віктор Рубан зустрінеться зі співачкою Маріеттою. Титулований спортсмен покаже гості, як влучати у ціль, а сам отримає урок вокалу. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #стрільбазлука #archery #укрпісня #музика #Marietta #mariettamusic Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA Офіційний канал Маріетта: https://www.youtube.com/c/MariettaOfficial/featured

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