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Newslarr Videolarr #OlympicBattleUA: Влад Гераскевич vs Діма Лібра
#OlympicBattleUA: Влад Гераскевич vs Діма Лібра
added 15 June Share
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У 21-му випуску #OlympicBattleUA перший український скелетоніст, учасник Олімпійських ігор Влад Гераскевич зустрінеться зі співаком та композитором Дімою Лібра. Гераскевич-молодший вже досвідчений батлувальник. У цьому сезоні він познайомиться з новим творчим опонентом. Яку пісню вони оберуть після тренування, як гадаєте? #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #скелетон #олімпізм #iceformulaone #музика #dimalibra Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA

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