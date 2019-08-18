News
Newslarr Videolarr #OlympicBattleUA: Владислав Гераскевич vs Андрій Кокотюха
#OlympicBattleUA: Владислав Гераскевич vs Андрій Кокотюха
added 13 October Share
views

У сьомому випуску #OlympicBattleUA перший український скелетоніст Владислав Гераскевич прийматиме виклик від автора книжок та кіносценариста Андрія Кокотюхи. Спортсмен покаже гостю свою ексклюзивну програму тренувань. Натомість Андрій запропонує Владу придумати сценарій для фільму про скелетон. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #скелетон #кіно #Geraskevych #Кокотюха Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA

Similar video
#OlympicBattleUA: Максим Пустозвонов vs Сергій Костецький  
#OlympicBattleUA: Максим Пустозвонов vs Сергій Костецький
added 11 October
#OlympicBattleUA: Анжеліка Терлюга vs Наталія Радковська  
#OlympicBattleUA: Анжеліка Терлюга vs Наталія Радковська
added 17 October
#OlympicBattleUA: Георгій Зантарая vs Роман Пустирєв  
#OlympicBattleUA: Георгій Зантарая vs Роман Пустирєв
added 09 October
#OlympicBattleUA: Богдан Нікішин vs Дмитро Тузов  
#OlympicBattleUA: Богдан Нікішин vs Дмитро Тузов
added 17 October
#OlympicBattleUA: Роман Гонтюк vs Катерина Бужинська  
#OlympicBattleUA: Роман Гонтюк vs Катерина Бужинська
added 07 October
 
"Оlympic Stories" (17.08.2019)
added 18 August 2019
NOC of Ukraine
News
Olympic competition
Токіо-2021 277
Пекін-2022 0473
© 2020. All rights reserved. Use material
this site only with reference.
ForForceMade in