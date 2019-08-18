У сьомому випуску #OlympicBattleUA перший український скелетоніст Владислав Гераскевич прийматиме виклик від автора книжок та кіносценариста Андрія Кокотюхи. Спортсмен покаже гостю свою ексклюзивну програму тренувань. Натомість Андрій запропонує Владу придумати сценарій для фільму про скелетон. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #скелетон #кіно #Geraskevych #Кокотюха Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA
#OlympicBattleUA: Владислав Гераскевич vs Андрій Кокотюха
added 13 October Share
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