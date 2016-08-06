У 44-му випуску #OlympicBattleUA зустрінуться чемпіон України, срібний призер Кубку світу зі спортивної гімнастики Володимир Грибук і чарівна радіо- та телеведуча Маша Виноградова. Володимир познайомив гостю зі своїм видом спорту. Натомість вона дала йому кілька порад як класно виходити на фотографіях та відео, що дуже важливо для публічної людини. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #олмпізм #спортивнагімнастика #грибук #vynogradova #М1 #МашаВиноградова #NRJ Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA
#OlympicBattleUA: Володимир Грибук vs Маша Виноградова
added 14 November Share
views
Similar video
added 31 October
added 21 October
added 08 November
added 06 August 2016
added 11 November
added 23 October