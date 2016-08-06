#OlympicBattleUA: Володимир Грибук vs Маша Виноградова

У 44-му випуску #OlympicBattleUA зустрінуться чемпіон України, срібний призер Кубку світу зі спортивної гімнастики Володимир Грибук і чарівна радіо- та телеведуча Маша Виноградова. Володимир познайомив гостю зі своїм видом спорту. Натомість вона дала йому кілька порад як класно виходити на фотографіях та відео, що дуже важливо для публічної людини. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #олмпізм #спортивнагімнастика #грибук #vynogradova #М1 #МашаВиноградова #NRJ Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA