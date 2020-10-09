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Newslarr Videolarr #OlympicBattleUA: Яна Качур vs Олег Собко
#OlympicBattleUA: Яна Качур vs Олег Собко
added 15 June Share
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У 25-му випуску #OlympicBattleUA чемпіонка ІІ Європейських ігор з легкої атлетики спринтерка Яна Качур покаже Олегу Собчуку біговий клас та спробує виконати найвідомішу пісню гурту С.К.А.Й. #OlympicBattleUA - це проєкт Національного олімпійського комітету України, у якому зірки українського спорту та шоу-бізнесу зустрічаються на одній арені, аби спробувати щось нове та навчити одне одного своєму ремеслу. Подивимося, наскільки спортивні наші артисти й наскільки творчі атлети. #спорт #легкаатлетика #олімпізм #скай #собчук #SOBCHUK #skaiband Наші соціальні мережі, приєднуйтесь: https://www.facebook.com/olympicua https://www.instagram.com/the_olympic_team_ua/ https://twitter.com/OlympicUA

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